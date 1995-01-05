Кулинич Михаил Васильевич
Место рождениясело Сохатино Камень-Рыболовской волости
Дата рожденияДо 19.09.1910
Дата смерти05.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.09.1910
село Сохатино Камень-Рыболовской волости
Рождение ребёнка
1938
г. Москва
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Кацкель Валерия Михайловна
Мать ребёнка: Кулинич Александра
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
г. Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кулинич Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулинич Александра
Смерть
05.01.1995
ст.Угольная Приморский край