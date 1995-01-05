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Кулинич Михаил Васильевич

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Место рождения

село Сохатино Камень-Рыболовской волости

Дата рождения

До 19.09.1910

Дата смерти

05.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.09.1910

Отец: Кулинич Василий Самойлович

Мать: Кулинич Ксения Григорьевна

село Сохатино Камень-Рыболовской волости
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулинич Александра

г. Москва
Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Кацкель Валерия Михайловна

Мать ребёнка: Кулинич Александра

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулинич Александра

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулинич Александра

г. Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кулинич Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинич Александра

Смерть
05.01.1995
ст.Угольная Приморский край
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