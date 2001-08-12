Кулинич (Куроленко) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1918
Дата смерти12.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1918
Рождение ребёнка
1938
г. Москва
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Кацкель Валерия Михайловна
Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
г. Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2001