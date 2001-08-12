Кулинич (Куроленко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич (Куроленко) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1918

Дата смерти

12.08.2001

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

До 1910 г.р.

Дети

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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1918

Отец: Куроленко Пётр Петрович

Мать: Куроленко Елена Нестеровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич

г. Москва
Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Кацкель Валерия Михайловна

Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич

г. Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Кулинич Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулинич Михаил Васильевич

Смерть
12.08.2001
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