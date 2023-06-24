Фролов Дорофей Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Фролов Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Ермолай Дорофеевич
Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Дочь: Акулова (Фролова) Прасковья Дорофеевна
Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
09.06.1895 ст.
Дочь: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна
Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.
Дочь: Афонченко (Фролова) Крестина Дорофеевна
Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Дочь: Фролова Мария Дорофеевна
Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична
Смерть
Неизвестно