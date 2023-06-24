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Фролов Дорофей Фролович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Фролов Фрол Андреевич

Мать: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Ермолай Дорофеевич

Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Фролова Александра Кузьминична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.

Сын: Фролов Пётр Дорофеевич

Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Дочь: Акулова (Фролова) Прасковья Дорофеевна

Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1895 ст.

Дочь: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна

Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.

Дочь: Афонченко (Фролова) Крестина Дорофеевна

Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.

Дочь: Фролова Мария Дорофеевна

Мать ребёнка: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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