Фролов Фрол Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти15.12.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Фролов Иван Фролович
Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Дочь: Фролова Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна
Смерть
15.12.1877 ст.