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Фролов Фрол Андреевич

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

15.12.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Григорий Фролович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ксения Нестеровна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Фролов Иван Фролович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Фролов Евлантий Фролович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Фролов Дорофей Фролович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Дочь: Фролова Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
15.12.1877 ст.
Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

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