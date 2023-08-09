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Фролов Иван Фролович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

23.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Фролов Фрол Андреевич

Мать: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Фролов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Фролов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1875 ст.

Сын: Фролов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.

Дочь: Фролова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Фролова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Макрина Романовна

Смерть
23.10.1908 ст.
Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд