Фролов Иван Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти23.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Фролов Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Фролов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна
Рождение ребёнка
05.09.1875 ст.
Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.
Дочь: Фролова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.
Дочь: Фролова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Макрина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1908 ст.