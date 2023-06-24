Фролова Ксения Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Фролов Иван Фролович
Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Дочь: Фролова Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич
Смерть
Неизвестно