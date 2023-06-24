Фролова Ксения Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Ксения Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Григорий Фролович

Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Фрол Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Фролов Иван Фролович

Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Фролов Евлантий Фролович

Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Фролов Дорофей Фролович

Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Дочь: Фролова Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Фролов Фрол Андреевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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