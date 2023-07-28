Фролов Евлантий Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Фролов Фрол Андреевич
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Дочь: Столповская Анастасия Евлампьевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Горячая Варвара Евлантьевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.
Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: Левшова Агриппина Евлантьевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.
Сын: Фролов Григорий Евлантьевич
Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.
Дочь: Батьянова Степанида Евлантьевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно