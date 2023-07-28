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Фролов Евлантий Фролович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Фролов Фрол Андреевич

Мать: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Жена: Фролова Анна Незаконнорожденная

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Дочь: Столповская Анастасия Евлампьевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Горячая Варвара Евлантьевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.

Сын: Фролов Карп Евлантьевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Дочь: Левшова Агриппина Евлантьевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.

Сын: Фролов Григорий Евлантьевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.

Дочь: Батьянова Степанида Евлантьевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно