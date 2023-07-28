Фролова Анна Незаконнорожденная
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Дочь: Столповская Анастасия Евлампьевна
Отец ребёнка: Фролов Евлантий Фролович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Горячая Варвара Евлантьевна
Отец ребёнка: Фролов Евлантий Фролович
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.
Отец ребёнка: Фролов Евлантий Фролович
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: Левшова Агриппина Евлантьевна
Отец ребёнка: Фролов Евлантий Фролович
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.
Сын: Фролов Григорий Евлантьевич
Отец ребёнка: Фролов Евлантий Фролович
Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.
Дочь: Батьянова Степанида Евлантьевна
Отец ребёнка: Фролов Евлантий Фролович
Смерть
Неизвестно