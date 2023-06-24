Фролов Карп Евлантьевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1881 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.
Мать ребёнка: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
27.07.1913 ст.
Дочь: Фролова Федосья Карповна
Мать ребёнка: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна
Смерть
Неизвестно