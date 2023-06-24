Фролов Карп Евлантьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Карп Евлантьевич

Фролов Карп Евлантьевич

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

26.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1881 ст.

Отец: Фролов Евлантий Фролович

Мать: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.

Сын: Фролов Семён Карпович

Мать ребёнка: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.

Сын: Фролов Макар Карпович

Мать ребёнка: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1913 ст.

Дочь: Фролова Федосья Карповна

Мать ребёнка: Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.