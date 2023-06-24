Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна

Место рождения

Глубокое, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Фролов Карп Евлантьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.

Сын: Фролов Семён Карпович

Отец ребёнка: Фролов Карп Евлантьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.

Сын: Фролов Макар Карпович

Отец ребёнка: Фролов Карп Евлантьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1913 ст.

Дочь: Фролова Федосья Карповна

Отец ребёнка: Фролов Карп Евлантьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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