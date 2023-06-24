Фролова (Жукова) Евгения Никифоровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Фролов Карп Евлантьевич
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Фролов Карп Евлантьевич
Рождение ребёнка
27.07.1913 ст.
Дочь: Фролова Федосья Карповна
Отец ребёнка: Фролов Карп Евлантьевич
Смерть
Неизвестно