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Фролов Григорий Евлантьевич

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.01.1887 ст.

Дата смерти

07.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887 ст.

Отец: Фролов Евлантий Фролович

Мать: Фролова Анна Незаконнорожденная

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1909 ст.

Дочь: Фролова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Егоровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.

Сын: Фролов Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Егоровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.

Сын: Фролов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Прасковья Романовна

Смерть
07.11.1943