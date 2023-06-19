Фролов Григорий Евлантьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1887 ст.
Дата смерти07.11.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1909 ст.
Дочь: Фролова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.
Сын: Фролов Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.
Сын: Фролов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1943