Фролова (Бруева) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1889 ст.
Дата смерти07.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1909 ст.
Дочь: Фролова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Фролов Григорий Евлантьевич
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.
Сын: Фролов Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Фролов Григорий Евлантьевич
Смерть
07.08.1957