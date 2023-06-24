Фролова (Бруева) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Бруева) Анна Егоровна

Место рождения

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.12.1889 ст.

Дата смерти

07.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Григорий Евлантьевич

Рождение ребёнка
25.10.1909 ст.

Дочь: Фролова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Евлантьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.

Сын: Фролов Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Фролов Григорий Евлантьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
07.08.1957

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