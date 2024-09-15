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Фролов Григорий Фролович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Фрол Андреевич

Мать: Фролова Ксения Нестеровна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Евдокия Мартиновна

Рождение ребёнка
11.04.1872 ст.

Сын: Фролов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Фролова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.

Сын: Фролов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Фролов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.

Сын: Фролов Дорофей Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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