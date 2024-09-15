Фролов Григорий Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1872 ст.
Сын: Фролов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Фролова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.
Сын: Фролов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Фролов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.
Сын: Фролов Дорофей Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Мартиновна
Смерть
Неизвестно