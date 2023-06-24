Фролова Макрина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Иван Фролович
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Фролов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович
Рождение ребёнка
05.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.
Дочь: Фролова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.
Дочь: Фролова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович
Смерть
Неизвестно