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Фролова Макрина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Фролович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Фролов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Фролов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1875 ст.

Сын: Фролов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.

Дочь: Фролова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Фролова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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