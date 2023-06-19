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Фролов Иван Иванович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

30.05.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Фролов Иван Фролович

Мать: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.10.1892 ст.

Жена: Фролова Маланья Ефимовна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1893 ст.

Дочь: Швайкова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Маланья Ефимовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.

Сын: Фролов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Фролова Маланья Ефимовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.

Сын: Фролов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фролова Маланья Ефимовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
30.05.1899 ст.
Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд