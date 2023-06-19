Фролов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти30.05.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Фролов Иван Фролович
Бракосочетание
04.10.1892 ст.
Жена: Фролова Маланья Ефимовна
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1893 ст.
Дочь: Швайкова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Маланья Ефимовна
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Фролова Маланья Ефимовна
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.
Сын: Фролов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фролова Маланья Ефимовна
Смерть
30.05.1899 ст.