Фролова (Зуева) Маланья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.10.1892 ст.
Муж: Фролов Иван Иванович
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1893 ст.
Дочь: Швайкова (Фролова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.
Сын: Фролов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Иванович