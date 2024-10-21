Фролова (Зуева) Маланья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова (Зуева) Маланья Ефимовна

Фролова (Зуева) Маланья Ефимовна

Место рождения

Пещелки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пещелки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.10.1892 ст.

Муж: Фролов Иван Иванович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1893 ст.

Дочь: Швайкова (Фролова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.

Сын: Фролов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.

Сын: Фролов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.