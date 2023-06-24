Фролов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1875 ст.
Отец: Фролов Иван Фролович
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.
Дочь: Фролова Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
28.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Сын: Фролов Герасим Михайлович
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна
Смерть
Неизвестно