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Фролов Михаил Иванович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1875 ст.

Отец: Фролов Иван Фролович

Мать: Фролова Макрина Романовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Жена: Фролова Ефросинья Артемьевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.

Дочь: Фролова Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.

Сын: Фролов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1910 ст.

Сын: Фролов Ефрем Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Фролов Герасим Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.

Сын: Фролов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Артемьевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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