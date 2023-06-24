Фролова Ефросинья Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.
Дочь: Фролова Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Сын: Фролов Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно