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Фролова Ефросинья Артемьевна

Место рождения

Глубокое, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Муж: Фролов Михаил Иванович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.

Дочь: Фролова Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.

Сын: Фролов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1910 ст.

Сын: Фролов Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Фролов Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.

Сын: Фролов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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