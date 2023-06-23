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Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.06.1895 ст.

Дата смерти

02.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1895 ст.

Отец: Фролов Дорофей Фролович

Мать: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1913 ст.

Муж: Тарасов Платон Николаевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.

Дочь: Тарасова Прасковья Платоновна

Отец ребёнка: Тарасов Платон Николаевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Тарасова Анна Платоновна

Отец ребёнка: Тарасов Платон Николаевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
02.03.1965
Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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