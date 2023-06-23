Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1895 ст.
Дата смерти02.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1895 ст.
Бракосочетание
18.01.1913 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.
Дочь: Тарасова Прасковья Платоновна
Отец ребёнка: Тарасов Платон Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Тарасова Анна Платоновна
Отец ребёнка: Тарасов Платон Николаевич
Смерть
02.03.1965