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Тарасов Платон Николаевич

Место рождения

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Тарасов Николай Тарасович

Мать: Тарасова Дарья Тимофеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1913 ст.

Жена: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.

Дочь: Тарасова Прасковья Платоновна

Мать ребёнка: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Тарасова Анна Платоновна

Мать ребёнка: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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