Тарасов Платон Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
18.01.1913 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.
Дочь: Тарасова Прасковья Платоновна
Мать ребёнка: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Тарасова Анна Платоновна
Мать ребёнка: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна
Смерть
Неизвестно