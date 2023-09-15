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Тарасова Дарья Тимофеевна

Место рождения

Абабково, Рыкшинская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Абабково, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1886 ст.

Муж: Тарасов Николай Тарасович

Песчанка, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1886 ст.

Сын: Тарасов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1888 ст.

Дочь: Тарасова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Тарасов Платон Николаевич

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Швайкова Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.12.1895 ст.

Сын: Тарасов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.

Дочь: Тарасова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1903 ст.

Дочь: Тарасова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Тарасова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.

Сын: Тарасов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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