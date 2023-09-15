Тарасова Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1886 ст.
Песчанка, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1886 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
08.11.1888 ст.
Дочь: Тарасова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Тарасов Платон Николаевич
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Швайкова Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
07.12.1895 ст.
Сын: Тарасов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.
Дочь: Тарасова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
08.02.1903 ст.
Дочь: Тарасова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.
Дочь: Тарасова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.
Сын: Тарасов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Тарасов Николай Тарасович
Смерть
Неизвестно