Фролова Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Александра Кузьминична

Фролова Александра Кузьминична

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Ермолай Дорофеевич

Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Фролов Дорофей Фролович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.

Сын: Фролов Пётр Дорофеевич

Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Дочь: Акулова (Фролова) Прасковья Дорофеевна

Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1895 ст.

Дочь: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна

Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.

Дочь: Афонченко (Фролова) Крестина Дорофеевна

Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.

Дочь: Фролова Мария Дорофеевна

Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.