Фролова Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Ермолай Дорофеевич
Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Дочь: Акулова (Фролова) Прасковья Дорофеевна
Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович
Рождение ребёнка
09.06.1895 ст.
Дочь: Тарасова (Фролова) Марфа Дорофеевна
Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.
Дочь: Афонченко (Фролова) Крестина Дорофеевна
Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Дочь: Фролова Мария Дорофеевна
Отец ребёнка: Фролов Дорофей Фролович
Смерть
Неизвестно