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Фролов Ермолай Дорофеевич

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Дорофей Фролович

Мать: Фролова Александра Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна

Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.

Дочь: Фролова Марина Ермолаевна

Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.

Сын: Фролов Антон Ермолаевич

Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.

Дочь: Фролова Валентина Ермолаевна

Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.

Сын: Фролов Пётр Ермолаевич

Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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