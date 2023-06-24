Фролов Ермолай Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.
Дочь: Фролова Марина Ермолаевна
Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.
Дочь: Фролова Валентина Ермолаевна
Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.
Мать ребёнка: Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна
Смерть
Неизвестно