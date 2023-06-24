Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.
Дочь: Фролова Марина Ермолаевна
Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.
Дочь: Фролова Валентина Ермолаевна
Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.
Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич
Смерть
Неизвестно