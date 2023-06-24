Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Бруева) Маланья Неофитовна

Место рождения

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапути, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Ермолай Дорофеевич

Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.

Дочь: Фролова Марина Ермолаевна

Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.

Сын: Фролов Антон Ермолаевич

Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.

Дочь: Фролова Валентина Ермолаевна

Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.

Сын: Фролов Пётр Ермолаевич

Отец ребёнка: Фролов Ермолай Дорофеевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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