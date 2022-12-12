Черных Дарья Ананьевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Российская империя
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Черных Николай Дементьевич
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Наталья Дементьевна
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Российская империя
Рождение ребёнка
1901
Сын: Черных Александр Дементьевич
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черных Филипп Дементьевич
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1905
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Безменово, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
09.02.1910
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Дементьевна
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Томская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакланова Агриппина Дементьевна
Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич
Томская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно