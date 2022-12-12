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Черных Дарья Ананьевна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Российская империя
Бракосочетание
До 1900

Муж: Черных Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Черных Николай Дементьевич

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Российская империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Черных Александр Дементьевич

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1903

Сын: Черных Филипп Дементьевич

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Черных Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Безменово, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Черных Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Томская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова Агриппина Дементьевна

Отец ребёнка: Черных Дементий Григорьевич

Томская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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