Черных Иван Дементьевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1910
Дата смерти30.01.1944
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1910
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Работа или профессия
1937 или 1941
Топанов, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
В 30-х годах приехал на работу в "Коммунарское Приисковое Управление "ЗАПСИБЗОЛОТО"". Он работал на руднике сварщиком. Принимал участие в велопробеге "Коммунар-Абакан" в составе команды в 1937 году.
Призыв на военную службу
23.11.1941
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Призван 23.11.1941 г. Ширинским РВК Красноярского края
Военная служба
30.01.1944
тяжело ранен в бою.
Смерть
30.01.1944
Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР
Умер от ран 30.01.1944 г. в госпитале 3-го медико-санитарный батальона 10-я гвардейская воздушно-десантная стрелковая дивизия. Первичное место захоронения – Днепропетровская обл., Криворожский р-н, ... Показать все