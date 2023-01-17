аал Топанов, аал Топанов, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Топанов

Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аал
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
867Топановский, ул. Каб. Его Вел.зим. при р. Белом Июсе, лет. при ключе Торгырчуле.217142276377
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Абаканская Инородная Управа
1839Топанов, ул., на р. Июсе349565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Ширинский район
564940Топановаал54°34'00"89°36'00"N-45-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Ширинский муниципальный район, Сельское поселение Ширинский сельсовет
95635404111аал Топановаал
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