Черных Дементий Григорьевич
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Российская империя
Бракосочетание
До 1900
Жена: Черных Дарья Ананьевна
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Черных Николай Дементьевич
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Наталья Дементьевна
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Российская империя
Рождение ребёнка
1901
Сын: Черных Александр Дементьевич
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черных Филипп Дементьевич
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Иммиграция
До 1904
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1905
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Безменово, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Иммиграция
После 1905
Рождение ребёнка
09.02.1910
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Дементьевна
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Томская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакланова Агриппина Дементьевна
Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна
Томская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно