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Черных Дементий Григорьевич

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Российская империя
Бракосочетание
До 1900

Жена: Черных Дарья Ананьевна

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Черных Николай Дементьевич

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Наталья Дементьевна

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Российская империя
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Российская империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Черных Александр Дементьевич

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1903

Сын: Черных Филипп Дементьевич

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Иммиграция
До 1904
Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Черных Семен Дементьевич

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Безменово, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Иммиграция
После 1905
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Черных Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Дементьевна

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Томская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова Агриппина Дементьевна

Мать ребёнка: Черных Дарья Ананьевна

Томская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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