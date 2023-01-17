Черных Филипп Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Место жительства
До 22.08.1941
Место жительства до призыва в РККА: Новосибирская обл. Черепановский район, г. Черепаново, ул. Сенная, д. 4.
Призыв на военную службу
23.08.1941
Призван Черепановским РВК Новосибирской области.
Военная награда
14.01.1944
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». На момент награждения – ефрейтор, ездовой 1-я стрелковая бригада 8-я армия Волховский фронт (IIф). Данная воинская часть была расформирована 26.02.1944 г.
Смерть
Неизвестно