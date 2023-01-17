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Черных Филипп Дементьевич

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Место рождения

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Черных Дементий Григорьевич

Мать: Черных Дарья Ананьевна

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Место жительства
До 22.08.1941
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства до призыва в РККА: Новосибирская обл. Черепановский район, г. Черепаново, ул. Сенная, д. 4.
Призыв на военную службу
23.08.1941
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Черепановским РВК Новосибирской области.
Военная награда
14.01.1944
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». На момент награждения – ефрейтор, ездовой 1-я стрелковая бригада 8-я армия Волховский фронт (IIф). Данная воинская часть была расформирована 26.02.1944 г.
Смерть
Неизвестно
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