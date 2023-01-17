Черных Семен Дементьевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1905
Дата смертиДо 1985
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905
Боровлянская волость Барнаульский уезд Томская губерния Российская Империя
Призыв на военную службу
14.11.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призван Кировским РВК города Новосибирска.
Военная служба
22.01.1942
Мончалово, Ржевский район, Тверская область
Будучи командиром отделения 928-го стрелкового полка, 252-я стрелковая дивизия, 39-я армия (первого формирования), Калининский фронт тяжело ранен в бою около ж/д станции Мончалово, Ржевский район, Кал... Показать все
Военная служба
До 27.03.1942
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
На излечении в Эвакуационном госпитале (ЭГ) № 1379 (г. Вязники Владимирская область)
Военная служба
С 27.03.1942 по 18.05.1942
Проходил службу в 206-м запасном стрелковом полку Западный фронт.
Военная служба
С 18.05.1942 по 25.05.1942
Проходил службу в 186-м армейком стрелковом полку 43-я армия, Западный фронт.
Военная служба
?.08.1942
Ранен в бою.
Военная служба
До 17.07.1943
Воевал в 151-м отдельном армейском заградительном отряде 20-я армия (второе формирование), Западный фронт
Военная служба
С 17.07.1943
Проходил службу в 199-м армейским запасном стрелковом полку 31-я армия, Западный фронт.
Военная служба
06.08.1943
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Участник боев за г. Ярцево Смоленская область
Военная служба
10.09.1943
Тяжело ранен в бою.
Военная служба
До 06.05.1944
Зикеево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
На излечении в Эвакуационном госпитале (ЭГ) №2863 (д. Зикеево Вяземский район Смоленская область).
Военная служба
С 07.05.1944 по 19.05.1944
Проходил службу в 202-м армейском запасном стрелковом полку.
Военная награда
02.06.1944
3-й Белорусский фронт
Приказом по 19-й гвардейской стрелковой дивизии № 040/н от 02.06.1944 г. награжден орденом «Красной Звезды». На момент награждения – сержант, командир отделения 3-я стрелковая рота 54-й гвардейский ст... Показать все
Военная служба
27.06.1944
Контужен в бою.
Военная награда
15.10.1944
1-й Белорусский фронт (2-го формирования)
Приказом № 102/н от 15.10.1944 г. по 498-й стрелковому полку 132-й стрелковой дивизии награжден медалью «За отвагу». На момент награждения – гвардии сержант, командир отделения роты автоматчиков 498-й... Показать все
Военная служба
До 19.03.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
На излечении в Эвакуационном госпитале (ЭГ) № 5128 (г. Саратов, Саратовская область).
Военная служба
С ?.03.1945 по 27.07.1945
Селикса, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Проходил службу в 98-м запасном стрелковом полку, 37-я запасная стрелковая дивизия, Приволжский военный округ.
Место жительства
Неизвестно
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1985
Новоульяновск, город Новоульяновск, Ульяновская область
Проживал по адресу: г. Новоульяновск, ул. Мира, д.21.