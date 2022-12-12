Бакланова (Черных) Агриппина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (Черных) Агриппина Дементьевна

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Место рождения

Томская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черных Дементий Григорьевич

Мать: Черных Дарья Ананьевна

Томская губерния, Российская империя
Награда
1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1947

Сын: Бакланов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Дочь: Плотникова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Награда
10.01.1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Награждена медалью «Медаль материнства» II степени
Рождение ребёнка
04.09.?

Сын: Мозгов Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1974
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Завальное кладбище
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