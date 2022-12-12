Бакланова (Черных) Агриппина Дементьевна
Место рожденияТомская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Томская губерния, Российская империя
Награда
1946
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1947
Сын: Бакланов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1955
Дочь: Плотникова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1955
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Награда
10.01.1957
Награждена медалью «Медаль материнства» II степени
Рождение ребёнка
04.09.?
Сын: Мозгов Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1974
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Завальное кладбище