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Бакланов Виктор Владимирович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.02.1947

Дата смерти

31.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1947

Отец: не указан

Мать: Бакланова Агриппина Дементьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1966 по 1967
г. Ташкент, Узбекская ССР, СССР
В 1966-1967 гг. участвовал в ликвидации последствий землетрясения в г. Ташкенте Узбекская ССР, СССР.
Рождение ребёнка
02.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1982 по 1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
В 1982-1983 гг. работал проходчиком Тоннельного отряда № 33 на строительстве Новосибирского метрополитена.
Смерть
31.12.2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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