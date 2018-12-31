Бакланов Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.02.1947
Дата смерти31.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1947
Отец: не указан
Работа или профессия
С 1966 по 1967
г. Ташкент, Узбекская ССР, СССР
В 1966-1967 гг. участвовал в ликвидации последствий землетрясения в г. Ташкенте Узбекская ССР, СССР.
Рождение ребёнка
02.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1982 по 1983
В 1982-1983 гг. работал проходчиком Тоннельного отряда № 33 на строительстве Новосибирского метрополитена.
Смерть
31.12.2018