(Черных) Евдокия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черных) Евдокия Дементьевна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

До 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901

Отец: Черных Дементий Григорьевич

Мать: Черных Дарья Ананьевна

Российская империя
Рождение ребёнка
1921

Сын: Черных Алексей Ильич

Отец ребёнка: не указан

Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
1947
Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Проживала в селе Шилово Ирменский район (ныне - Новосибирский район) Новосибирская область, РСФСР (данные на период 1947-1948 гг.)
Смерть
Неизвестно
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