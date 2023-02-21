(Черных) Евдокия Дементьевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияДо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901
Российская империя
Рождение ребёнка
1921
Сын: Черных Алексей Ильич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1947
Проживала в селе Шилово Ирменский район (ныне - Новосибирский район) Новосибирская область, РСФСР (данные на период 1947-1948 гг.)
Смерть
Неизвестно