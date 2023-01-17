Черных Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: Евдокия Дементьевна
Призыв на военную службу
?.07.1940
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
призван Верхне-Ирменским РВК Новосибирской области
Военная служба
Между ?.07.1941 и ?.08.1941
Северо-Западный фронт
Красноармеец, служил в составе 481-го гаубичного артиллерийского полка 128-я стрелковая дивизия Северо-Западный фронт.
Военная служба
До 24.08.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Находился на излечении в Сортировочном Эвакуационном госпитале № 1170 (ЭГ № 1170). Место дислокации: город Ленинград, ул. Набережная Обводного канала, д. 19а, ныне Лиговка-Ямская муниципальный округ №... Показать все
Военная служба
С 10.08.1942
Гвардии красноармеец, старший телефонист 47-я отдельная гвардейская рота связи 36-я гвардейская стрелковая (впоследствии – Верхнеднепровская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова) дивизия 64-я а... Показать все
Военная награда
20.09.1942
Награжден медаль «За боевые заслуги». Краткое изложение личного боевого подвига: "В условиях бомбежки и минометного огня с 31 на 1 сентября с/г гв. красноармеец Черных А.И. исполнял обязанности линей... Показать все
Пропал без вести (военное)
06.10.1943
Пропал без вести 6 октября 1943 г.
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга памяти. Новосибирская область" (дважды): Том 12, стр. 480 и стр. 481.