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Черных Алексей Ильич

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Место рождения

Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: Евдокия Дементьевна

Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
?.07.1940
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
призван Верхне-Ирменским РВК Новосибирской области
Военная служба
Между ?.07.1941 и ?.08.1941
Северо-Западный фронт
Красноармеец, служил в составе 481-го гаубичного артиллерийского полка 128-я стрелковая дивизия Северо-Западный фронт.
Военная служба
До 24.08.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Находился на излечении в Сортировочном Эвакуационном госпитале № 1170 (ЭГ № 1170). Место дислокации: город Ленинград, ул. Набережная Обводного канала, д. 19а, ныне Лиговка-Ямская муниципальный округ №... Показать все
Военная служба
С 10.08.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Гвардии красноармеец, старший телефонист 47-я отдельная гвардейская рота связи 36-я гвардейская стрелковая (впоследствии – Верхнеднепровская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова) дивизия 64-я а... Показать все
Военная награда
20.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Награжден медаль «За боевые заслуги». Краткое изложение личного боевого подвига: "В условиях бомбежки и минометного огня с 31 на 1 сентября с/г гв. красноармеец Черных А.И. исполнял обязанности линей... Показать все
Пропал без вести (военное)
06.10.1943
Пропал без вести 6 октября 1943 г.
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга памяти. Новосибирская область" (дважды): Том 12, стр. 480 и стр. 481.
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