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Шмелёв Фёдор Алексеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.12.1839

Дата смерти

30.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1839

Отец: Шмелёв Алексей Спиридонович

Мать: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Рождение ребёнка
11.10.1862

Дочь: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: (Шмелёва) Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1868

Дочь: (Шмелёва) Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: (Шмелёва) Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1874

Дочь: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1878

Сын: Шмелёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.08.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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