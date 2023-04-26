Шмелёв Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1839
Дата смерти30.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1862
Дочь: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: (Шмелёва) Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Рождение ребёнка
11.07.1868
Дочь: (Шмелёва) Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: (Шмелёва) Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Рождение ребёнка
09.06.1874
Дочь: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Рождение ребёнка
16.04.1878
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна
Смерть
30.08.1892