Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения11.10.1862
Дата смерти28.04.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1862
Бракосочетание
26.01.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
07.12.1884
Дочь: Гущина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
14.08.1887
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
21.02.1891
Сын: Горбунов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Горбунов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
23.08.1896
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
20.07.1901
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
20.07.1901
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович
Смерть
28.04.1910