Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.10.1862

Дата смерти

28.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1862

Отец: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Мать: Шмелёва Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1881

Муж: Горбунов Андрей Потапович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1884

Дочь: Гущина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1887

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1891

Сын: Горбунов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Горбунов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1896

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1901

Сын: Горбунов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.04.1910
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область