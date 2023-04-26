Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1874
Бракосочетание
20.10.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1894
Дочь: (Деревягина) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1895
Дочь: (Деревягина) Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1896
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1901
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1903
Дочь: (Деревягина) Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1906
Сын: Деревягин Михаил Осипович
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1910
Дочь: (Деревягина) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович
Смерть
Неизвестно