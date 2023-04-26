Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1874

Отец: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Мать: Шмелёва (Гарбунова) Агрофена Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.10.1893

Муж: Деревягин Осип Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: (Деревягина) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1895

Дочь: (Деревягина) Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Деревягин Павел Осипович

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Деревягин Иван Осипович

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1903

Дочь: (Деревягина) Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Сын: Деревягин Михаил Осипович

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: (Деревягина) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Деревягин Осип Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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