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Деревягин Осип Иванович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873

Отец: Деревягин Иван Фёдорович

Мать: Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.10.1893

Жена: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: (Деревягина) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1895

Дочь: (Деревягина) Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Деревягин Павел Осипович

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Деревягин Иван Осипович

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1903

Дочь: (Деревягина) Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Сын: Деревягин Михаил Осипович

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: (Деревягина) Мария Осиповна

Мать ребёнка: Деревягина (Шмелёва) Акилина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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