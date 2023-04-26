Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

14.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Стюклин Василий Яковлевич

Мать: Стюклина Дарья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревягин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Деревягин Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Малькова (Деревягина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1863

Дочь: (Деревягина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1864

Сын: Деревягин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1867

Сын: Деревягин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Лягошина (Деревягина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Деревягин Осип Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1875

Сын: Деревягин Иван Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1876

Дочь: (Деревягина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.12.1902
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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