Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
Дата смерти14.12.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: Стюклин Василий Яковлевич
Мать: Стюклина Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Деревягин Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Малькова (Деревягина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
18.11.1863
Дочь: (Деревягина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
08.12.1864
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.05.1867
Сын: Деревягин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Лягошина (Деревягина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
01.04.1873
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
28.03.1875
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
24.07.1876
Дочь: (Деревягина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Смерть
14.12.1902