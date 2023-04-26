Малькова (Деревягина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Деревягина) Агриппина Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Деревягин Иван Фёдорович

Мать: Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1880

Муж: Мальков Дмитрий Осипович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1880

Сын: Мальков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1882

Сын: Мальков Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1884

Сын: Мальков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: (Малькова) Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: (Малькова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1891

Сын: Мальков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1895

Сын: Мальков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Мальков Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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