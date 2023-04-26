Малькова (Деревягина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Бракосочетание
20.01.1880
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1880
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
26.01.1882
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
14.04.1884
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: (Малькова) Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: (Малькова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
27.05.1891
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
10.04.1895
Сын: Мальков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
09.08.1897
Сын: Мальков Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Мальков Дмитрий Осипович
Смерть
Неизвестно