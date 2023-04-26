Стюклина Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти13.07.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1835
Дочь: Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1842
Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Кулюгина (Стюклина) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.06.1850
Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич
Смерть
13.07.1889