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Стюклина Дарья Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

13.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1835

Дочь: Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1842

Сын: Стюклин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Кулюгина (Стюклина) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1850

Сын: Стюклин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Стюклин Василий Яковлевич

Смерть
13.07.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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