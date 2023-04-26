Лягошина (Деревягина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Деревягина) Мария Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870

Отец: Деревягин Иван Фёдорович

Мать: Деревягина (Стюклина) Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1889

Муж: Лягошин Григорий Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1890

Сын: Лягошин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Лягошин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: (Лягошина) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1895

Сын: Лягошин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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