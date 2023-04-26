Лягошина (Деревягина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870
Бракосочетание
23.10.1889
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1890
Сын: Лягошин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Лягошин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: (Лягошина) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1895
Отец ребёнка: Лягошин Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно