Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Гарнавитов Прокофий Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1839
Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Колотушкина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
27.10.1847
Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно