Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Гарнавитов Прокофий Спиридонович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1839

Сын: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Спиридонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Колотушкина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Спиридонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Сын: Шмелёв Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Спиридонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Алексей Спиридонович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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