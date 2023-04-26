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Шмелёв Алексей Спиридонович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

27.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шмелёв Спиридон Максимович

Мать: Шмелёва Татьяна Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1839

Сын: Шмелёв Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Колотушкина (Шмелёва) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Сын: Шмелёв Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.02.1884
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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