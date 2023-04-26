Шмелёв Алексей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти27.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1839
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Колотушкина (Шмелёва) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
27.10.1847
Мать ребёнка: Шмелёва (Гарнавитова) Анастасия Прокофьевна
Смерть
27.02.1884