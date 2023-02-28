Шмелёва Татьяна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти15.06.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шмелёв Тимофей Спиридонович
Отец ребёнка: Шмелёв Спиридон Максимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шмелёв Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Шмелёв Спиридон Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1847