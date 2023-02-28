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Шмелёва Татьяна Кирилловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

15.06.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Отец ребёнка: Шмелёв Спиридон Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмелёв Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Шмелёв Спиридон Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Спиридон Максимович

Смерть
15.06.1847
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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