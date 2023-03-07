Шмелёв Спиридон Максимович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти04.03.1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Шмелёв Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шмелёв Тимофей Спиридонович
Мать ребёнка: Шмелёва Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шмелёв Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Шмелёва Татьяна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1849