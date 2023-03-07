Шмелёв Спиридон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёв Спиридон Максимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

04.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Шмелёв Максим

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Мать ребёнка: Шмелёва Татьяна Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмелёв Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Шмелёва Татьяна Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Татьяна Кирилловна

Смерть
04.03.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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