Шмелёв Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёв Максим

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Шмелёв Спиридон Максимович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1798

Сын: Шмелёв Прокофий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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