Шмелёв Максим
Место рождения
Дата рожденияДо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Шмелёв Спиридон Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1798
Сын: Шмелёв Прокофий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно