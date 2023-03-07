Шмелёв Прокофий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёв Прокофий Максимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798

Отец: Шмелёв Максим

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Мать ребёнка: Шмелёва Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Шмелёв Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Шмелёва Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно
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