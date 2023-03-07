Шмелёв Прокофий Максимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798
Отец: Шмелёв Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шмелёв Савелий Прокофьевич
Мать ребёнка: Шмелёва Анна Максимовна
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Шмелёв Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Шмелёва Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелёва Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно