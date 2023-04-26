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Шмелёва Анна Максимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Прокофий Максимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шмелёв Савелий Прокофьевич

Отец ребёнка: Шмелёв Прокофий Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Шмелёв Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Шмелёв Прокофий Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1843
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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