Шмелёва Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шмелёв Савелий Прокофьевич
Отец ребёнка: Шмелёв Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Шмелёв Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Шмелёв Прокофий Максимович
Смерть
1843