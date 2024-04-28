Макаров Константин Миронович 21.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Константин Миронович

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Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.03.1903

Дата смерти

11.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903

Отец: Макаров Мирон Яковлевич

Мать: Макарова (Корчемкина) Матрена (Матрона) Романовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Мастер сапожник, фотограф, пчеловод.
Образование
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Два класса церковно-приходской школы
Место жительства
Неизвестно
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1923

Сын: Макаров Виктор Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Макаров Юрий Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1933

Дочь: Юферева (Макарова) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Макарова) Руфина Константиновна

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1939

Сын: Макаров Михаил Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.04.1942

Сын: Макаров Вениамин (Венидим) Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1945

Сын: Макаров Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.01.1981
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия, Тульская область, Веневский район, п. Грицовский, ул. Первомайская, 25-6.
Похороны
1981
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область

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