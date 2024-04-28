Макаров Константин Миронович
Место рождения
Дата рождения21.03.1903
Дата смерти11.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер сапожник, фотограф, пчеловод.
Образование
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Два класса церковно-приходской школы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1923
Сын: Макаров Виктор Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Макаров Юрий Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1933
Дочь: Юферева (Макарова) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Макарова) Руфина Константиновна
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1939
Сын: Макаров Михаил Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
?.04.1942
Сын: Макаров Вениамин (Венидим) Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1945
Сын: Макаров Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Макарова (Зыкова) Мария Алексеевна
Смерть
11.01.1981
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия, Тульская область, Веневский район, п. Грицовский, ул. Первомайская, 25-6.
Похороны
1981